Из-за обстрелов россиян жители оккупированных районов Донбасса остались без воды

РоSSийская артиллерия повредила 3-й подъем водогона канала Северский Донец – Донбасс.

Из-за обстрелов россиян жители оккупированных районов Донбасса остались без воды

Из-за роSSийских обстрелов жители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей остались без водоснабжения.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

РоSSийская артиллерия повредила 3-й подъем водогона канала Северский Донец – Донбасс. Города Горловка, Донецк, Харцызск и многие другие населенные пункты потеряли водоснабжение.

В результате вражеских обстрелов обесточенной остается длительное время насосная станция 1-го подъема Южно-Донбасского водовода.

Оккупационные власти не допускают ремонтные бригады для восстановления водоснабжения в регионе.

В Луганской области роSSийский снаряд попал в трансформаторную подстанцию, питающую насосные станции, подающие воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Приволье. В настоящее время этот объект обесточен, поэтому централизованное водоснабжение в городах отсутствует.

Напомним, по данным Пентагона, РоSSия сконцентрировала на территории Украины 85 батальонных тактических групп. Большинство из них находятся на Донбассе.

18 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что роSSийские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились, и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

По данным СНБО, россияне хотели полностью захватить Донецкую и Луганскую области к Пасхе. Рассчитывали таким образом сделать подарок главе Кремля Владимиру Путину.

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