Оккупанты провалили на нескольких направлениях свои штурмовые операции, - Генштаб

В то же время РФ вывозит из Беларуси поврежденную технику через Гомель в направлении Брянска.

На Слобожанском, Северодонецком и Кураховском направлениях захватчики провалили свои штурмовые операции.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как говорится в сводке на 18.00 24 апреля, на Слобожанском направлении РоSSия продолжает перебрасывать вооружение и военную технику врага в район города Купянск. Продолжается частичное блокирование Харькова.

"Отмечается активизация наступательных и штурмовых действий подразделений противника в районах населенных пунктов Пашково, Довгенькое и Большая Камышеваха. Враг успеха не имел, понес потери и был вынужден отступить на ранее занимаемые рубежи", - отметили в Генштабе ВСУ.

На Северодонецком направлении захватчики пытались совершать штурмовые действия в направлении населенных пунктов Лиман и Яцкивка, однако успеха не имели. В то же время, они установили контроль над частью Заречного. РоSSияне также пытались закрепиться в западной, северо-западной и восточной частях Рубежного, однако успеха не имели. Они начали продвижение по направлениям населенных пунктов Орехово и Нижнее.

"На Кураховском направлении при поддержке артиллерии противник предпринял попытку наступления в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка. Успеха не было. На Мариупольском направлении захватчики продолжали огневое влияние и боевые действия в районе "Азовстали". Враг наносил авиационные удары по определенным объектам гражданской инфраструктуры. Оккупанты совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Времовка, понесли потери и отошли на ранее занятые позиции", - рассказали в Генеральном штабе.

Также продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного прохода во временно оккупированный Крым.

На Волынском и Полесском направлениях РФ активных действий не предпринимала. По информации украинского командования, до семи батальонов вооруженных сил Беларуси прикрывают украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях. Идет вывоз из Беларуси в РоSSию вооружения и военной техники подразделений Восточного военного округа, преимущественно поврежденной, через Гомель в направлении Брянска.

На Северском направлении пограничная служба роSSийской ФСБ обеспечивает усиленную охрану участка украинско-роSSийской границы в Брянской и Курской областях.

"Из Курской в Белгородскую область враг планирует перемещение зенитно-пушечного дивизиона из состава 14 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны", - сообщили в Генштабе ВСУ.

На Донецком и Таврическом направлениях россияне наращивают систему управления и противовоздушной обороны и обстреливают ВСУ из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Также захватчики наносят авиационные удары самолетами оперативно-тактической авиации.

На Попаснянском направлении подразделения оккупантов пытались закрепиться на достигнутых рубежах. Они также проводили перегруппировку и пополняли личный состав и боеприпасы и осуществляли подготовку к дальнейшим штурмовым действиям.

"На временно занятых территориях Украины роSSийские оккупанты вводят меры, ограничивающие права и свободы мирных жителей, в частности, свободу передвижения", - подчеркнули в Генеральном штабе.

Напомним, по словам вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, РоSSия отказалась обеспечить режим прекращения огня для эвакуации людей из Мариуполя.

Оккупанты обстреливают оккупированные села Херсонской области с танков под украинскими флагами.