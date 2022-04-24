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2022-04-24
"Минус" 15 офицеров: список новых "грузов 200" у оккупантов в Украине
Раскрыты имена еще 15 оккупантов, которые были уничтожены на территории Украины бойцами Вооруженных сил.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", информирует
По его словам, в раскрытом списке ликвидированных оккупантов есть старшие лейтенанты и даже майор Вооруженных сил РФ.
Анатолий Штефан отметил, что роSSийских военнослужащих перебрасывали в Украину из таких отдаленных регионов РоSSии, как Башкирия, Татарстан, Амурская и Калининградская область.
Список уничтоженных оккупантов ВС РФ на территории нашей страны:
- старший лейтенант Семёнов Илья из Бурятии;
- старший лейтенант Белый Николай из Краснодарского края;
- старший лейтенант Махачев Магомед из Дагестана;
- старший лейтенант Галлямов Ильвир из Татарстана;
- старший лейтенант Зорин Денис;
- старший лейтенант Молчанович Владислав из Калининградской обл;
- лейтенант Максим из Амурской обл;
- старший лейтенант Надин Николай из Мордовии;
- старший лейтенант Поляков Павел из Смоленской обл;
- лейтенант Дионисий Блинников из Забайкалья;
- лейтенант Арсений Кузьменко из Башкирии;
- лейтенант Сергей Прокофьев из Башкирии;
- старший лейтенант Никита Картунин из Брянской области;
- майор Николай Коробкин из Караваево-Черкесской Республики;
- лейтенант Савчин Андрей из Горловки.
Офицер ВСУ, комментируя уничтожение захватчиков, заявил, что оккупанты "заблудились во время учений" на территории Украины и вернулись домой "грузом 200".
Богдан Соловьев, Апостроф