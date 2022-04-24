"Минус" 15 офицеров: список новых "грузов 200" у оккупантов в Украине

Раскрыты имена еще 15 оккупантов, которые были уничтожены на территории Украины бойцами Вооруженных сил.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", информирует Апостроф .

По его словам, в раскрытом списке ликвидированных оккупантов есть старшие лейтенанты и даже майор Вооруженных сил РФ .

Анатолий Штефан отметил, что роSSийских военнослужащих перебрасывали в Украину из таких отдаленных регионов РоSSии, как Башкирия, Татарстан, Амурская и Калининградская область.

Список уничтоженных оккупантов ВС РФ на территории нашей страны:

старший лейтенант Семёнов Илья из Бурятии;

старший лейтенант Белый Николай из Краснодарского края;

старший лейтенант Махачев Магомед из Дагестана;

старший лейтенант Галлямов Ильвир из Татарстана;

старший лейтенант Зорин Денис;

старший лейтенант Молчанович Владислав из Калининградской обл;

лейтенант Максим из Амурской обл;

старший лейтенант Надин Николай из Мордовии;

старший лейтенант Поляков Павел из Смоленской обл;

лейтенант Дионисий Блинников из Забайкалья;

лейтенант Арсений Кузьменко из Башкирии ;

лейтенант Сергей Прокофьев из Башкирии;

старший лейтенант Никита Картунин из Брянской области;

майор Николай Коробкин из Караваево-Черкесской Республики;

лейтенант Савчин Андрей из Горловки.

Офицер ВСУ, комментируя уничтожение захватчиков, заявил, что оккупанты "заблудились во время учений" на территории Украины и вернулись домой "грузом 200".