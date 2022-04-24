"Минус" 15 офицеров: список новых "грузов 200" у оккупантов в Украине

Раскрыты имена еще 15 оккупантов, которые были уничтожены на территории Украины бойцами Вооруженных сил.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", информирует Апостроф.

По его словам, в раскрытом списке ликвидированных оккупантов есть старшие лейтенанты и даже майор Вооруженных сил РФ.

Анатолий Штефан отметил, что роSSийских военнослужащих перебрасывали в Украину из таких отдаленных регионов РоSSии, как Башкирия, Татарстан, Амурская и Калининградская область.

Список уничтоженных оккупантов ВС РФ на территории нашей страны:

  • старший лейтенант Семёнов Илья из Бурятии;
  • старший лейтенант Белый Николай из Краснодарского края;
  • старший лейтенант Махачев Магомед из Дагестана;
  • старший лейтенант Галлямов Ильвир из Татарстана;
  • старший лейтенант Зорин Денис;
  • старший лейтенант Молчанович Владислав из Калининградской обл;
  • лейтенант Максим из Амурской обл;
  • старший лейтенант Надин Николай из Мордовии;
  • старший лейтенант Поляков Павел из Смоленской обл;
  • лейтенант Дионисий Блинников из Забайкалья;
  • лейтенант Арсений Кузьменко из Башкирии;
  • лейтенант Сергей Прокофьев из Башкирии;
  • старший лейтенант Никита Картунин из Брянской области;
  • майор Николай Коробкин из Караваево-Черкесской Республики;
  • лейтенант Савчин Андрей из Горловки.

Офицер ВСУ, комментируя уничтожение захватчиков, заявил, что оккупанты "заблудились во время учений" на территории Украины и вернулись домой "грузом 200".


Богдан Соловьев, Апостроф

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