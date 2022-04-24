Зеленский о визитах иностранных лидеров: Мы не страна для трагических селфи

Нельзя к нам приезжать с пустыми руками, уверен президент Украины.

Украина ждет только визиты тех лидеров мира, которые везут конкретную военную помощь.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции.

«Нельзя к нам приезжать с пустыми руками. А мы ожидаем не просто презентов или тортиков, а мы ожидаем конкретных вещей и конкретного оружия», – сказал он, добавив, что Украина – «не страна для трагических селфи».

При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не просит у стран о том, чего у тех стран нет.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что 24 апреля в Украину приедут государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.