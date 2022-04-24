Зеленский о визитах иностранных лидеров: Мы не страна для трагических селфи

Нельзя к нам приезжать с пустыми руками, уверен президент Украины.

Зеленский о визитах иностранных лидеров: Мы не страна для трагических селфи
Фото: скрин видео

Украина ждет только визиты тех лидеров мира, которые везут конкретную военную помощь.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции.

«Нельзя к нам приезжать с пустыми руками. А мы ожидаем не просто презентов или тортиков, а мы ожидаем конкретных вещей и конкретного оружия», – сказал он, добавив, что Украина – «не страна для трагических селфи».

При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не просит у стран о том, чего у тех стран нет.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что 24 апреля в Украину приедут государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.

Президент также посоветовал генсеку ООН сначала посетить места пыток украинцев, потом уже найти время для «уважаемых из Москвы».

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"
РоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фотоРоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фото
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
Блок рекламы


Похожие новости
Убивать детей – это новая национальная идея РоSSийской Федерации – ЗеленскийУбивать детей – это новая национальная идея РоSSийской Федерации – Зеленский
Жизнь в РоSSийской Федерации - компьютерная игра — ЗеленскийЖизнь в РоSSийской Федерации - компьютерная игра — Зеленский
РоSSия застряла в дни, когда смерть торжествует, а Бога вроде бы нет, – ЗеленскийРоSSия застряла в дни, когда смерть торжествует, а Бога вроде бы нет, – Зеленский
Зеленский созвонился с Эрдоганом накануне переговоров того с ПутинымЗеленский созвонился с Эрдоганом накануне переговоров того с Путиным
"Поначалу это был ультиматум": Зеленский назвал главный акцент в переговорах с рф"Поначалу это был ультиматум": Зеленский назвал главный акцент в переговорах с рф
"Это будет вопрос не 10-20 лет": Зеленский рассказал, когда Украина вернет оккупированные территории"Это будет вопрос не 10-20 лет": Зеленский рассказал, когда Украина вернет оккупированные территории
Зеленский посоветовал генсеку ООН сначала посетить места пыток украинцев, потом уже найти время для "уважаемых из Москвы"Зеленский посоветовал генсеку ООН сначала посетить места пыток украинцев, потом уже найти время для "уважаемых из Москвы"
Оккупанты вывезли из Украины около полумиллиона человек – ЗеленскийОккупанты вывезли из Украины около полумиллиона человек – Зеленский
Больше оружия: Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь УкраинеБольше оружия: Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь Украине
Остановить эту войну может только тот, кто ее начал – Зеленский о переговорах с ПутинымОстановить эту войну может только тот, кто ее начал – Зеленский о переговорах с Путиным
Последние новости
Подгружаем последние новости