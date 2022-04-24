Подразделение ПВО сбило две крылатые ракеты, нацеленные на порт Южный.

Ракеты были выпущены с кораблей в Черном море.

Подразделение ПВО сбило две крылатые ракеты, нацеленные на порт Южный.
Электронная компонентная база роSSийской крылатой ракеты Х-101
Фото: Facebook/Главное управление разведки Министерства обороны Украины

23 апреля в 22.00 в Одесской области воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил сбили две роSSийские крылатые ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря роSSийским кораблем и направлялись в направлении порта Южный.

Об этом сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Юг".

Напомним, за предыдущие сутки подразделения ПВО Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, три самолета и пять крылатых ракет. 23 апреля роSSийские оккупанты выпустили по меньшей мере шесть крылатых ракет по Одессе, убив 8 человек, в том числе – трехмесячного ребенка. На преступление остро отреагировал президент Зеленский, назвав убийство детей новой национальной идеей РоSSии.



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