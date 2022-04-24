Авдеевский коксохимический завод снова обстреляли захватчики, прокуратура открыла производство

Повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания.

Авдеевский коксохимический завод снова обстреляли захватчики, прокуратура открыла производство
Фото: Facebook/Донецька обласна прокуратура

РоSSияне в очередной раз обстреляли Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области. Местной прокуратурой проводится досудебное расследование по уголовному производству.

Об этом сообщили в отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

"24 апреля 2022 года примерно в 11:35 вооруженными силами РоSSии с применением реактивной системы залпового огня был совершен очередной обстрел города Авдеевка Донецкой области. Под огнем оккупантов вновь оказалось одно из крупнейших предприятий коксохимической промышленности в государстве - ЧАО "Авдеевский коксохимический завод". Повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания", - отметили в учреждении.

Фото: Facebook/Донецкая областная прокуратура

В настоящее время устанавливают полную информацию о поврежденной инфраструктуре.

Напомним, в Донецкой областной военной администрации сообщили, что сегодня продолжились активные боевые действия вдоль линии столкновения. Авдеевка подверглась авиаударам, были выпущены кассетные снаряды.

В области на Пасху от обстрелов россиян погибли двое детей.

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