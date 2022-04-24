РоSSияне похитили в Мелитополе почетного консула Болгарии

Оккупанты похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения.

Во временно оккупированном Мелитополе роSSийские оккупанты похитили почетного консула Болгарии.

Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, сообщает «Украинская правда».

«Моих коллег похитили по всей стране более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов, – сказал он. – Относительно активистов, бизнесменов – у оккупантов это сплошная практика, они похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения. Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе выкрали почетного консула Болгарии».

Напомним, в Мелитополе оккупанты также похитили руководителя отдела образования и насаждают изучение русского языка в школах.

11 марта россияне похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, однако его удалось обменять на 9 пленных россиян.