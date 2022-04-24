РоSSияне похитили в Мелитополе почетного консула Болгарии

Оккупанты похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения.

РоSSияне похитили в Мелитополе почетного консула Болгарии
Почётный консул Болгарии Сергей Желев
Фото: Укринформ

Во временно оккупированном Мелитополе роSSийские оккупанты похитили почетного консула Болгарии.

Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, сообщает «Украинская правда».

«Моих коллег похитили по всей стране более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов, – сказал он. – Относительно активистов, бизнесменов – у оккупантов это сплошная практика, они похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения. Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе выкрали почетного консула Болгарии».

Напомним, в Мелитополе оккупанты также похитили руководителя отдела образования и насаждают изучение русского языка в школах.

11 марта россияне похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, однако его удалось обменять на 9 пленных россиян.



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