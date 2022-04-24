В Донецкой области сократили продолжительность комендантского часа

Он будет длиться 9 часов.

В Донецкой области сократили продолжительность комендантского часа
Фото: Донецька ОДА

Военная администрация Донецкой области сократила продолжительность комендантского часа: с 25 апреля он будет длиться с 20:00 до 5:00.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"С завтрашнего дня, 25 апреля, ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 20:00 до 05:00. Призываю всех соблюдать установленные правила — это вопрос личной и общественной безопасности", - написал Кириленко.

Глава Военной администрации подписал соответствующее распоряжение около 15 часов 24 апреля на Пасху.

Ранее комендантский час в Донецкой области был установлен с 19 часов до 6 утра.

Напомним, что в субботу, 23 апреля, россияне убили еще четырех мирных жителей Донецкой области.

22 апреля в Донецкой области оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов, больше всего ударов нанесли по Славянску. В частности, роSSийские оккупанты 22 апреля обстреляли из "Ураганов" Лиманскую областную травматологическую больницу.

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