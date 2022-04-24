Подоляк ответил мэру Дюссельдорфа, сомневающемуся в масштабах преступлений роSSийских военных в Украине

"Некоторым политикам следует подумать, не придется ли их внукам за них просить прощения".

Подоляк ответил мэру Дюссельдорфа, сомневающемуся в масштабах преступлений роSSийских военных в Украине
Фото: Twitter

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал бывшему мэру Дюссельдорфа Томасу Гайзелю поговорить с жертвами роSSийских оккупантов, чтобы убедиться в реальности преступлений, совершенных роSSийской армией в Украине.

"Бывший мэр Дюссельдорфа Томас Гайзель сомневается в том, что РоSSия совершила военные преступления, и спрашивает, стоит ли доверять новостям из Украины. Я думаю, господин Гайзель может приехать и лично спросить у мужчины, потерявшего свою семью в Одессе, родителей изнасилованной девушки в Буче или у беженцев из Мариуполя", - написал Подоляк в своем Twitter.

Он также отметил, что некоторым очень удобно "не замечать" очевидное.

"Удобно закрыть глаза и делать вид, будто ничего не происходит. Изолироваться от новостей в комфортном пузыре. Особенно когда вы годами заполняли карманы роSSийскими деньгами. Некоторым политикам следует подумать, не придется ли их внукам за них извиняться", - добавил Подоляк.

Екс-мер Дюссельдорфа @Thomas_Geisel ставить під сумнів воєнні злочини ?? й питає, чи можна довіряти новинам з ??. Думаю, пан Гейзель може приїхати й поставити питання чоловіку, який втратив родину в Одесі (фото), батькам зґвалтованої дівчинки з Бучі чи біженцям з Маріуполя. (1/2) pic.twitter.com/YD7NswPYQz

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 24, 2022

Напомним, бывший мэр Дюссельдорфа, член Социал-демократической партии Германии Томас Гайзель спровоцировал скандал в сети своим сообщением об Украине, подвергнув сомнению масштабы военных преступлений РоSSии в Украине. В частности, он считает, что 410 убитых мирных жителей Бучи – "недостаточно высокая цифра, чтобы называть это геноцидом".

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