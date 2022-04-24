В Минветеранов рассказали, кто из добровольцев получит статус УБД

Минветеранов продолжает работать над обновлением системы соцзащиты военных и их семей.

В Минветеранов рассказали, кто из добровольцев получит статус УБД
Юлія Лапутіна
Фото: mva.gov.ua

Статус участника боевых действий и социальные гарантии от государства получат добровольцы, участвовавшие в боевых действиях (в составе бригад территориальной обороны и добровольческих формирований территориальных общин).

Об этом заявила министр по делам ветеранов Украины, член Совета национальной безопасности и обороны Юлия Лапутина.

Лапутина отметила, что Минветеранов продолжает активно работать над обновлением системы социальной защиты военных и их семей. Она напомнила, что согласно обновленному законодательству, каждый защитник, непосредственно участвовавший в боевых действиях, имеет право получить статус участника боевых действий и соответствующие социальные гарантии от государства.

Лапутина объяснила, что когда принимался закон, предоставляющий добровольцам право на получение статуса УБД, никто не знал, где развернется театр военных действий. Поэтому это право было предоставлено по всей Украине.

"Однако согласно Порядку предоставления статуса, получат его только те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях. При Министерстве будет действовать комиссия с участием представителей ведомств сектора безопасности и обороны, которая будет заниматься этими вопросами", - добавила министр.

В свою очередь, начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин проинформировал ее об особенностях комплектования подразделений Территориальной обороны в области, а также добровольческих формирований территориальных общин. Он подчеркнул, что в Полтавской области ведется соответствующий реестр добровольцев, которые в обязательном порядке приносят присягу, подписывают контракт и проходят соответствующее обучение.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут получать 100 тысяч гривен зарплаты до конца войны.

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