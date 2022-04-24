РоSSийские оккупанты имеют "негласное разрешение" на изнасилование

РоSSийские военные имеют негласное разрешение на изнасилование во время войны в Украине. Об этом британская правозащитница баронесса Хелена Кеннеди заявила в интервью каналу Sky News .

Хелена Кеннеди – член группы юристов, собирающей доказательства военных преступлений роSSийской армии в Украине. Согласно ее словам, собранные данные свидетельствуют о "серьезных преступлениях", совершенных роSSийскими военными.

При этом она отмечает, что роSSийские военные, которые совершают изнасилование, имеют своего рода "иммунитет", поскольку, по ее словам, никто никогда не был наказан за такие действия в армии РоSSии. "Они знают, что это сойдет им с рук", - добавила правозащитница.