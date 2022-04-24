РоSSийские оккупанты имеют "негласное разрешение" на изнасилование

Это всегда сходило им с рук.

РоSSийские оккупанты имеют
© Таисия Ястремская

РоSSийские военные имеют негласное разрешение на изнасилование во время войны в Украине. Об этом британская правозащитница баронесса Хелена Кеннеди заявила в интервью каналу Sky News.

Хелена Кеннеди – член группы юристов, собирающей доказательства военных преступлений роSSийской армии в Украине. Согласно ее словам, собранные данные свидетельствуют о "серьезных преступлениях", совершенных роSSийскими военными.

При этом она отмечает, что роSSийские военные, которые совершают изнасилование, имеют своего рода "иммунитет", поскольку, по ее словам, никто никогда не был наказан за такие действия в армии РоSSии. "Они знают, что это сойдет им с рук", - добавила правозащитница.


Таисия Ястремская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"
РоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фотоРоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фото
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
Блок рекламы


Похожие новости
В Луганской области оккупанты разрушили минимум 7 храмов и исламский центрВ Луганской области оккупанты разрушили минимум 7 храмов и исламский центр
В Пасхальную ночь оккупанты били по Харькову из "Градов"В Пасхальную ночь оккупанты били по Харькову из "Градов"
На Харьковщине оккупанты удивляются самоорганизации жителей и продвигают расчеты в рублях, – ГУР МинобороныНа Харьковщине оккупанты удивляются самоорганизации жителей и продвигают расчеты в рублях, – ГУР Минобороны
Оккупанты всю ночь обстреливали Луганщину, бои продолжаютсяОккупанты всю ночь обстреливали Луганщину, бои продолжаются
Оккупанты похитили почетного консула Болгарии в МелитополеОккупанты похитили почетного консула Болгарии в Мелитополе
Сразу в трех областях оккупанты устроили мобилизацию даже среди медиков: людям грозит расстрел за неповиновениеСразу в трех областях оккупанты устроили мобилизацию даже среди медиков: людям грозит расстрел за неповиновение
Оккупанты вывезли из Украины около полумиллиона человек – ЗеленскийОккупанты вывезли из Украины около полумиллиона человек – Зеленский
Оккупанты обстреляли пгт Слатино в Харьковской области, погибли двое мирных жителейОккупанты обстреляли пгт Слатино в Харьковской области, погибли двое мирных жителей
Оккупанты обстреливают пограничные населенные пункты в Сумской областиОккупанты обстреливают пограничные населенные пункты в Сумской области
Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области, повредили газовую трубуОккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области, повредили газовую трубу
Последние новости
Подгружаем последние новости