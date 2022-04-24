"Пытаются 25 тысяч войск втиснуть в пять лесных дорог": Арестович рассказал о наступлении на Донбассе

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович дал интервью, в котором рассказал о попытках орков наступать на Донбассе.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 60-е сутки защищают свою землю от роSSийских оккупантов. Сейчас началась битва за Донбасс и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал в интервью "Медузе", как там обстоят успехи.

"[РоSSийские силы] достаточно активно наступают. Но проблема для них в том, что это неблагоприятная для наступления местность. Сил, которые они там собрали, недостаточно, чтобы решительно победить. На Изюмском направлении они пытаются 25 тысяч войск втиснуть в пять лесных дорог. А вокруг овраги, битые железнодорожные пути и переезды. Многочисленные сооружения с длинными бетонными каналами — считайте, противотанковые рвы", - отметил Арестович.

Также советник заявил, что там шли дожди две недели и сейчас там не проехать. Не забыл Арестович упомянуть, что противостоят оркам мотивированныу украинцы, которые там находятся 8 лет и знают прекрасно местность.