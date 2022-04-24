РоSSия уже потеряла большинство ракет, с которыми начала войну против Украины - Bellingcat

В РоSSии осталось лишь 30% тех высокоточных ракет, с которыми она начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля, заявил журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев в эфире телеканала Украина 24 .

«У них остается примерно 30% того, с чем они начали войну. Здесь еще есть вопросы: кто работает с этими ракетами? Потому что ресурс, который умеет направлять эти ракеты, также ограничен. Наша разведка показывает, что это около 30-40 человек. А ведь Украина работает не только на сбивание и уничтожение ракет, но на выявление людей, которые могут эти ракеты программировать. Поэтому я не удивлюсь, если в РоSSии закончится не только hardware, но и так называемый software», - сказал Грозев.