23 апреля Вооруженные силы уничтожили 17 воздушных целей

Защитники Украины уничтожили Су-34, Су-35, Су-25.

23 апреля Вооруженные силы уничтожили 17 воздушных целей
Фото: Минобороны

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, три самолета и пять крылатых ракет.

Об этом сообщает Командование Воздушны сил ВСУ.

В частности, защитники Украины уничтожили Су-34, Су-35, Су-25.

«Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнение заданий в воздушном пространстве Украины, поддерживает и прикрывает наземные войска, наносит огневые поражения по позициям роSSийских оккупационных войск», – отмечается в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 23 апреля роSSийские оккупанты потеряли в Украине около 21,6 тыс. военнослужащих, 854 танка и 2205 бронемашин.

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