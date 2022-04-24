Немецкий политик подверг сомнению масштаб военных преступлений россиян в Украине

По мнению Гайзеля, 410 убитых мирных жителей Бучи – недостаточно высокая цифра, чтобы называть это геноцидом.

Бывший мэр Дюссельдорфа, член Социал-демократической партии Германии Томас Гайзель спровоцировал скандал в сети своим сообщением об Украине, поставив под сомнение масштабы военных преступлений РоSSии в Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Der Westen.

Сообщение Гайзеля под названием "Довольно, господин Мельник" (посол Украины в Германии Андрей Мельник, - ред.), в котором он пытается свести счеты с украинским послом, ставит под сомнение текущую политику Запада по Украине и РоSSии.

Бывший мэр Дюссельдорфа сомневается, что война РоSSии против Украины – это действительно "война на уничтожение", как "хотел бы заставить нас верить господин Мельник".

"Можно ли верить риторике жертв войны, то есть Украины?", - спрашивает 58-летний политик.

Экс-мер Дюссельдорфа также сомневается, что разрушения, вызванные роSSийскими бомбардировками и обстрелами, столь масштабны.

"Например, правда ли, что Мариуполь разрушен на 90%? Фотографии, которые мы получаем, ужасны. Но не всегда ли это один и тот же мотив?", - спрашивает Гайзель.

Он также считает, что 410 убитых мирных жителей Бучи – "недостаточно высокая цифра, чтобы называть это геноцидом".

"Разве украинская риторика геноцида в конечном итоге не банализирует военные преступления в Сребренице, Ми Лае и Бабьем яру, и, возможно, ночную бомбардировку в Дрездене, унесшую жизни 30 000 человек?", – объясняет свою позицию немецкий политик.

Напомним, ранее венгерский премьер Виктор Орбан хотел получить "доказательства" того, что военные преступления россиян в Буче Киевской области не были инсценировкой со стороны Украины.

В Буче на Киевщине, а также в других населенных пунктах, роSSийская армия пытала и убивала мирных жителей, включая детей. В городе известно о нескольких массовых захоронениях гражданских. Одна братская могила – на больше, чем 200 человек. Также оккупанты пытались сжигать замученных ими людей, чтобы скрыть следы своих преступлений.

8 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с президентом Еврокомиссии, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также премьером Словакии посетили город Буча. Они своими глазами увидели зверства, которые совершили роSSийские военные над гражданскими украинцами.

Кроме того, служба внешней разведки Германии перехватывала разговоры роSSийских военнослужащих, в которых обсуждались убийства мирных жителей в Буче. Некоторые радиопереговоры связаны с телами задокументированных людей. В одном радиосообщении русский солдат рассказывает другому, что он и его сослуживцы сбили человека с велосипеда. В другом радиосообщении мужчина сказал: "Сначала вы допрашиваете людей, а затем стреляете в них". В материалах разведки также говорится, что служащие роSSийских наемных войск, таких как ЧВК "Вагнер", принимали значительное участие в зверствах.