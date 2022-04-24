РоSSия отказалась прекратить обстрелы на Пасху для эвакуации из Мариуполя, - Верещук

РоSSия отказалась обеспечить режим прекращения огня для эвакуации людей из Мариуполя.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

"Нам не удалось открыть гуманитарный коридор. РоSSия не подтвердила гарантию режима прекращения огня, а потому будем пробовать завтра", - сказала Верещук, отвечая на вопрос, удалось ли сегодня эвакуировать людей из Мариуполя.

Она также подчеркнула, что этот вопрос должен поднять генсек ООН Антониу Гутерреш во время своего визита в РоSSию 26 апреля.

"Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытия гуманитарного коридора и из "Азовстали", и из Мариуполя в целом... На "Азовстали" сейчас 1000 женщин и детей, плюс – 500, может даже больше, раненых, почти 50 человек нуждаются в ургентной немедленной квалифицированной помощи... Именно об этом должен говорить господин Гутерреш в Москве, если он собирается говорить о мире... Остальные договоренности не будут иметь веса, потому что самое главное, что может сделать ООН и не могут сделать другие - это открыть гуманитарный коридор", - добавила министр.

Отметим, что 28 апреля генсек ООН приедет в Украину.

РоSSийская армия вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят мирных жителей, блокируют гуманитарную помощь и эвакуационные коридоры. Мэр Мариуполя заявлял, что с начала роSSийского вторжения в городе погибли до 20 тысяч мирных жителей.

24 апреля Владимир Зеленский провел разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которого отметил необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности - из "Азовстали".

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь ранее записал видеообращение по поводу эвакуации гражданского населения и военного гарнизона из города Мариуполь. Он подчеркнул, что мирные жители, скрывающиеся от роSSийских обстрелов на "Азовстале", не имеют возможности покинуть свои подвалы. Они боятся, поскольку, несмотря на заявления роSSийских войск о прекращении огня, обстрелы продолжаются. Пономарь призвал к соблюдению гарантий безопасности и подчеркнул, что только при поддержке третьей стороны гражданские могли бы выйти с завода.

Командир 36-й бригады морпехов майор Сергей Волына призвал Германию выступить гарантом эвакуации.