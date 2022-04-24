РоSSияне обстреливают оккупированные села Херсонщины из танков под украинскими флагами

РоSSийские войска используют танки с украинскими флагами на оккупированных территориях Херсонщины.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

По данным командования, роSSийская армия продолжает психологическое давление на население оккупированных территорий Херсонской области, Николаевской областей, в том числе, пытается дискредитировать Вооруженные силы Украины, агитирует на создание «псевдореспублик» и обстреливает гражданские объекты.

«Так, на окраину поселка Грозово, на Херсонщине, въехали танки оккупантов с украинскими флагами. Эта демонстрационная колонна двинулась в направлении поселка Молодецкое. Таким образом, враг пытается симитировать присутствие подразделений Вооруженных Сил Украины на оккупированных им территориях. А потом из тех же танков производит обстрел оккупированных населенных пунктов, подавая местному населению фейковую картинку атаки украинскими военными мирных жителей Херсонщины», – говорится в сообщении командования.

Украинские военные подчеркивают, что не обстреливают гражданские объекты и мирных жителей и не открывают огонь по населенным пунктам, занятым захватчиками.

Напомним, что россия обнародовала видео с похищенным журналистом из Новой Каховки Сергеем Цигипой.

Украинские военные 23 апреля освободили от роSSийских оккупантов еще восемь населенных пунктов в Херсонской области, а также отразили ряд штурмов захватчиков.