В Луганской области оккупанты разрушили минимум 7 храмов и исламский центр

РоSSийские захватчики продолжают разрушать все на своем пути, информирует ZN.ua.

В Луганской области оккупанты разрушили минимум 7 храмов и исламский центр
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что оккупанты уничтожили в области по меньшей мере 7 православных храмов, а также исламский центр. По его словам, роSSийских солдат не останавливает даже то, что некоторые из сооружений являются объектами культурного наследия.

В обращении Гайдая отмечается, что Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке не устоял после 4 прямых попаданий снарядов оккупанта. Также частично было разрушено здание Свято-Екатериненского храма в Счастье. Он является памятником культурного наследия.

Кроме того, от снарядов армии РФ пострадали Свято-Митрофановский храм в Лисичанске и два религиозных сооружения в Рубежном – храм в честь Матроны Московской и недавно построенный Свято-Георгиевский храм.

В Попасной захватчики повредили храм Свято-Михайловского прихода. А Свято-Троицкий храм в результате бомбардировок остался без окон.

Также были разрушены исламский культурный центр «Бисмелье» в Северодонецке и молитвенное помещение Евангельских христиан-баптистов в поселке Метелкино.


Александр Кричковский, ZN.ua

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