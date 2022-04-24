В Луганской области оккупанты разрушили минимум 7 храмов и исламский центр
РоSSийские захватчики продолжают разрушать все на своем пути, информирует
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай
В обращении Гайдая отмечается, что Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке не устоял после 4 прямых попаданий снарядов оккупанта. Также частично было разрушено здание Свято-Екатериненского храма в Счастье. Он является памятником культурного наследия.
Кроме того, от снарядов армии РФ пострадали Свято-Митрофановский храм в Лисичанске и два религиозных сооружения в Рубежном – храм в честь Матроны Московской и недавно построенный Свято-Георгиевский храм.
В Попасной захватчики повредили храм Свято-Михайловского прихода. А Свято-Троицкий храм в результате бомбардировок остался без окон.
Также были разрушены исламский культурный центр «Бисмелье» в Северодонецке и молитвенное помещение Евангельских христиан-баптистов в поселке Метелкино.