РоSSияне обнародовали видео с похищенным журналистом из Новой Каховки Сергеем Цигипой

Его представляют как "старшего офицера командования Сил специальных операций украинской армии, переехавшего в РоSSию".

РоSSияне обнародовали видео с похищенным журналистом из Новой Каховки Сергеем Цигипой
Сергій Цигіпа
Фото: detector.media

На каналах в ютубе и телеграмме появились видеозаписи с похищенным в марте журналистом и ветераном из Новой Каховки Сергеем Цигипой.

Об этом сообщает "Детектор Медиа".

На видео Цигипа, известный активной проукраинской позицией, рассказывает о "сомнительной стратегии украинской армии". В описании видео его представляют как "старшего офицера командования Сил специальных операций украинской армии, переехавшего в РоSSию".

Видео представлено на маргинальном ютуб-канале Mr.OgneV, имеющем меньше тысячи подписчиков. Также в своем телеграмм-канале распространил известный пророSSийский пропагандист Борис Рожин.

Знакомые Цигипы, среди которых журналист Олег Батурин, указывают на то, что такая позиция и поведение ему не присуще.

Как сообщалось, Цигипу похитили роSSийские оккупанты 12 марта. По словам его дочери, он вышел из дома со своей собакой, и до сих пор о нем ничего не было неизвестно.

Также 12 марта в Каховке пропал журналист каховской газеты «Новый день» Олег Батурин. После своего освобождения он рассказал, что вышел из дома после того, как ему позвонил по телефону и назначил встречу Сергей Цигипа. Зато журналиста ждали роSSийские силовики. Позже он узнал, что Цигипа находился в плену.

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