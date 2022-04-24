В историях войн известны случаи прекращения боев на Пасху, но от РФ этого ожидать не стоит

Главнокомандующий ВСУ призвал не забывать о цинизме и коварстве врага.

Фото: Facebook/Валерій Залужний

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный поздравил украинцев с праздником Пасхи. Он напомнил, что свет всегда побеждает тьму, а добро преодолевает зло.

В то же время Залужный в своем сообщении в Facebook подчеркнул, что не стоит ожидать от россиян прекращения огня в праздничный день.

"В историях войн известны случаи, когда на большие праздники, как Рождество и Пасха, противники прекращали боевые действия. Но этого не стоит ожидать от нашего врага, цинизм, жестокость и коварство которого поразили весь мир. Держим строй! С верой в Бога и Вооруженные силы Украины победим! Со светлым праздником Воскресения Христова!" – написал он.

Напомним, россияне отказались от Пасхального перемирия, к которому их призвал генеральный секретарь ООН . Антониу Гутерреш отмечал важность организации "Пасхального перемирия", прекращение кровопролития и "открытие окна для диалога и мира". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал РоSSию услышать генсека ООН и отреагировать на его предложение.

Ранее к Пасхальному перемирию в Украине, которое должно способствовать переговорам и миру, призвал Папа Римский Франциск.

РФ отказалась от "Пасхального перемирия", а руководство страны-агрессора пояснило призыв "желанием киевских националистов получить передышку" и "распустить больше фейков о русских солдатах".

В Пасхальную ночь враги снова активизировали свои воздушные атаки – в большинстве украинских областей раздавались сирены воздушной тревоги.