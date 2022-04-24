Убивать детей – это новая национальная идея РоSSийской Федерации – Зеленский

РоSSийское государство стало террористом, и ему не стыдно. А если не стыдно, это сознательно. Следовательно, должна быть максимальная ответственность.

Об этом заявил в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня РоSSия нанесла очередной ракетный удар по Украине, по Одессе. По состоянию на это время – восемь погибших. Не менее 18 раненых. Обычные мирные люди. Среди убитых – трехмесячный ребенок, девочка. Чем она угрожала РоSSии? Похоже, что убивать детей – это просто новая национальная идея РоSSийской Федерации, – сказал он. – Удар был нанесен роSSийской стратегической авиацией из района Каспийского моря. Две ракеты нам удалось сбить. Еще пять ракет ударили по мирному городу. В частности, по обычному жилому дому, по обычной многоэтажке».

Президент пообещал, что Украина установит всех, кто ответственен за этот удар, кто ответственен за роSSийский ракетный террор.

«Каждого, кто отдает эти приказы. Каждого, кто выполняет эти приказы. Никому не удастся скрыться. Сколько бы времени у нас это ни заняло, но все эти подонки будут отвечать за каждую смерть, которую они повлекли, – отметил он. – РоSSия уже отстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала. Конечно, у них еще остаются ракеты. Конечно, они могут продолжать ракетный террор против наших людей. Но то, что они уже наделали, это достаточные аргументы для мира, чтобы в конце признать роSSийское государство спонсором терроризма, а роSSийскую армию – террористической организацией».

По словам Владимира Зеленского, раскрываются новые факты о преступлениях оккупантов против мариупольцев.

«Устанавливаются новые захоронения убитых оккупантами людей. Речь идет о десятках тысяч погибших мариупольцев. Фиксируются переговоры оккупантов о том, как они скрывают следы своих преступлений, – сказал он. – РоSSия продолжает поддерживать деятельность и так называемых фильтрационных лагерей, в том числе вблизи Мариуполя. Хотя честное название для них действительно другое – это концентрационные лагеря. Такие, что строили и нацисты в свое время. Украинцев из этих лагерей – выживших – отправляют дальше на оккупированную территорию и в РоSSию. Зафиксированы факты депортации наших граждан в роSSийскую глубинку, в Сибирь, даже во Владивосток. Депортируют, в частности, детей в надежде, что они забудут, где их дом, откуда они. А они из Украины.