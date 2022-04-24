На Пасху россияне обстреляли Чугуев, трое раненых

Среди них мать с ребенком 12 лет.

24 апреля роSSийские войска обстреляли Чугуев на Харьковщине.

Информацию об обстреле Чугуева 24 апреля подтвердила городской голова Галина Минаева, сообщает Общественное.

По ее словам, есть разрушения в частном секторе и многоэтажке.

Начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил о трех раненых в Чугуеве, среди которых мать с ребенком 12 лет.

"Ребенок, 2010 года рождения, диагноз: осколочные ранения правого и левого бедра и правой и левой голени. Мать, 1986 года, диагноз: осколочные ранения левого бедра. Также еще один местный житель, 1953 года, диагноз: осколочные ранения спины слева, открыт пневмоторекс", - написал Тимошко.

Напомним, что оккупанты высказывают удивление активностью и самоорганизацией украинцев во временно оккупированных районах Харьковской области.

А в ночь на 24 апреля по Алексеевке в Харькове нанесли удар роSSийскими "Градами".