Макрон выигрывает президентские выборы во Франции - экзит-пол

Во втором туре президентских выборов во Франции действующий президент Эммануэль Макрон получает не менее 55%. Об этом сообщает Le Libre в своем Twitter .

Согласно данным Harris Interactive и Ifop, Макрон набрал 55% голосов, в то время как его оппонент пророSSийская кандидатка Марин Ле Пен - 45%.

Согласно опросу OpinionWay Макрон получил 58% голосов, а Ле Пен – всего 42%. Схожие результаты показал опрос BVA. Согласно ему, Макрон получает 57% голосов, а Ле Пен – 43%.