Макрон выигрывает президентские выборы во Франции - экзит-пол

Действующий президент Франции набрал от 55% до 58% голосов, информирует ZN.ua.

Макрон выигрывает президентские выборы во Франции - экзит-пол
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республики Франция/flickr

Во втором туре президентских выборов во Франции действующий президент Эммануэль Макрон получает не менее 55%. Об этом сообщает Le Libre в своем Twitter.

Согласно данным Harris Interactive и Ifop, Макрон набрал 55% голосов, в то время как его оппонент пророSSийская кандидатка Марин Ле Пен - 45%.

Согласно опросу OpinionWay Макрон получил 58% голосов, а Ле Пен – всего 42%. Схожие результаты показал опрос BVA. Согласно ему, Макрон получает 57% голосов, а Ле Пен – 43%.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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