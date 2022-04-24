Новостей.COM ⇒
2022-04-24
Макрон выигрывает президентские выборы во Франции - экзит-пол
Действующий президент Франции набрал от 55% до 58% голосов, информирует
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республики Франция/flickr
Во втором туре президентских выборов во Франции действующий президент Эммануэль Макрон получает не менее 55%. Об этом сообщает
Согласно данным Harris Interactive и Ifop, Макрон набрал 55% голосов, в то время как его оппонент пророSSийская кандидатка Марин Ле Пен - 45%.
Согласно опросу OpinionWay Макрон получил 58% голосов, а Ле Пен – всего 42%. Схожие результаты показал опрос BVA. Согласно ему, Макрон получает 57% голосов, а Ле Пен – 43%.
Таисия Ястремская, ZN.ua