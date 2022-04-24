В оккупированном Крыму власти хотят закрыть крымскотатарскую школу

Ее планируют "объединить" с греческой.

В оккупированном Крыму власти хотят закрыть крымскотатарскую школу
Фото: facebook.com/mumine.saliyeva

В городе Эски Кирим (Старый Крым) оккупационные власти РФ собираются закрыть общеобразовательную крымскотатарскую школу № 2 имени Амет-Хана Султана.

Как рассказала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, такие действия оккупантов являются нарушением права на образование на родном языке.

"РоSSийская федерация, как государство-оккупант, несет ответственность за обеспечение и соблюдение прав граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, в том числе и на образование на родном языке и сохранение культурной идентичности", - заявила Денисова.

Крымскотатарскую школу планируют "объединить" с местным греческим учреждением среднего образования. По этому поводу уже проходило собрание, однако родители детей, которые учатся в школе, решили бороться за сохранение заведения.

Отметим, что с начала оккупации полуострова власти РФ изменили статус 9 крымскотатарских школ: 5 перевели на двуязычное образование, 4 стали общеобразовательными учреждениями и только 7 смогли сохранить свой статус.

Ситуация с украиноязычными школами на территории оккупированного Крыма еще хуже, официально зарегистрирована только одна – в Феодосии.

Напомним, что россияне в апреле запретили въезд и выезд из Крыма для недопущения срыва призыва.

18 апреля роSSийская прокуратура заочно запросила три года лишения свободы для правозащитника, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

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