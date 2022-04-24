Посол Мельник раскритиковал Германию за промедление с поставкой оружия Украине

Мельник сделал свое заявление после ракетного удара оккупантов по Одессе.

Посол Мельник раскритиковал Германию за промедление с поставкой оружия Украине
Андрей Мельник
Фото: DW

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обрушился с критикой на официальный Берлин.

В своем сообщении в Твиттере украинский дипломат упрекнул Германию в медлительности с поставками оружия Украине.

Мельник опубликовал в соцсети фото девушки из Одессы, которая погибла вместе со своим 3-месячным ребенком в результате вчерашнего ракетного удара и резко обратился к германскому правительству.

"Пока вы восемь недель сомневались с современным немецким оружием для Украины, россии разрешено убивать украинских женщин и детей каждый день. Как эту молодую маму с ребенком вчера в Одессе под ракетным обстрелом", - написал Мельник.

Liebe Ampel-Regierung, w?hrend Sie seit ACHT Wochen mit schweren modernen??Waffen f?r die Ukraine z?gern, darf Russland jeden Tag neue ??Frauen & Kinder ermordern. Wie diese junge Mutter mit ihrem Baby, gestern im Raketenbeschuss, in Odesa. Ach so, Sie wollen keinen Atomkrieg. OK pic.twitter.com/DyBlivqCpY

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 24, 2022

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц пояснил отказ от предоставления тяжелого вооружения Украине "угрозой для НАТО".

По данным Bild, Министерство обороны Германии по требованию канцелярии изъяло все тяжелое вооружение из списка запросов, предоставленных Украиной, хотя немецкая промышленность готова его поставить в кратко- и среднесрочной перспективе. Из 15 первоначальных запросов Украины на вооружение осталось всего три, причем некоторые из них имеют альтернативы.

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