В Пасхальную ночь оккупанты били по Харькову из "Градов"

В результате обстрела горели два гаража, автомобили.

В Пасхальную ночь оккупанты били по Харькову из "Градов"
Обстрел Харькова 24 апреля
Фото: Сергей Андреев

В ночь на 24 апреля по Алексеевке в Харькове нанесли удар роSSийскими "Градами".

Об этом сообщает Общественное.

По предварительным данным, погибших нет. В результате обстрела горели два гаража, автомобили, магазин и квартира на девятом этаже, сказал спикер спасателей Харьковщины Евгений Василенко.

Выбило окна в по меньшей мере четырех многоэтажках.

Напомним, что в результате обстрелов 23 апреля роSSийскими оккупантами Харькова ранены четыре человека, еще сообщают о раненых в деревне близ Чугуева.

21 апреля в Харькове роSSийский снаряд попал в автомобиль с людьми. Два человека погибли.

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