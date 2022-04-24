В Пасхальную ночь оккупанты били по Харькову из "Градов"

В результате обстрела горели два гаража, автомобили.

В ночь на 24 апреля по Алексеевке в Харькове нанесли удар роSSийскими "Градами".

Об этом сообщает Общественное.

По предварительным данным, погибших нет. В результате обстрела горели два гаража, автомобили, магазин и квартира на девятом этаже, сказал спикер спасателей Харьковщины Евгений Василенко.

Выбило окна в по меньшей мере четырех многоэтажках.

Напомним, что в результате обстрелов 23 апреля роSSийскими оккупантами Харькова ранены четыре человека, еще сообщают о раненых в деревне близ Чугуева.

21 апреля в Харькове роSSийский снаряд попал в автомобиль с людьми. Два человека погибли.