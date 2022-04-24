Сбитому над Черниговом роSSийскому пилоту Красноярцеву огласили подозрение

Оккупанту грозит пожизненное заключение.

Сбитому над Черниговом роSSийскому пилоту Красноярцеву огласили подозрение
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Генеральная прокуратура Украины и СБУ объявили подозрение пилоту армии РФ Александру Красноярцеву. Самолет-истребитель Су-34, которым он управлял, был сбит над Черниговом в начале марта.

В Офисе генпрокурора Ирины Венедиктовой сообщили, что Красноярцева будут судить согласно части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством. Красноярцев осуществлял бомбардировку гражданских объектов Украины авиабомбами «УФЗАБ-500», «УФАБ 250-270» и «ФАБ-50». После того, как его самолет был сбит украинскими военными, на борту истребителя было обнаружено шесть 500-килограммовых неконтролируемых авиабомб.

За совершенные военные преступления Красноярцеву грозит пожизненное заключение.


Александр Кричковский, ZN.ua

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