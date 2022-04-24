В Донецкой области на Пасху от обстрелов россиян погибли двое детей

Кириленко еще раз призвал жителей региона эвакуироваться из прифронтовой зоны.

В Донецкой области на Пасху от обстрелов россиян погибли двое детей

В Очеретянской общине Донецкой области вследствие вражеского обстрела погибли девушки 5 и 14 лет.

Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко написал в Telegram.

"Жизнь двоих детей из Очеретинского общества забрали роSSийские оккупанты в это пасхальное утро. Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли. За преступления, которые творят на нашей земле, им не будет прощения - ни от Бога, ни от людей", - написал он.

Кириленко обратился к землякам, которые еще пренебрегают опасностью и недооценивают бесчеловечную жестокость россиян. Он в очередной раз призвал их эвакуироваться из прифронтовой зоны, беречь жизнь – свою и своих детей.

"Именно это, а не обжитые квартиры и дома, является самой высокой ценностью. Все разрушено восстановим. Главное – остановить орду. А гражданским – выжить", – добавил руководитель ОВА.

Отметим, что поселок Очеретино находится в Покровском районе Донецкой области северо-западнее Донецка. Расстояние до бывшего районного центра Ясиноватая составляет около 29 км. В поселке находится узловая железнодорожная станция на линии Донецк – Покровск и Покровск – Горловка.

Напомним, что в субботу, 23 апреля, россияне убили еще четырех мирных жителей Донетчины.

22 апреля в Донецкой области обстреляли 20 населенных пунктов, больше всего ударов нанесли по Славянску.

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