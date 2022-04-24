Когда вы бросаете пасхальные картинки, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы детей, - заместитель командира "Азова"

Он поблагодарил всех, кто пытается помочь с эвакуацией мирных жителей.

Когда вы бросаете пасхальные картинки, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы детей, - заместитель командира "Азова"
Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь (Калина)
Фото: скриншот

Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар записал очередное видеообращение к мировому сообществу.

Видео обнародовано в телеграмм-канале полка "Азов".

Он призвал весь цивилизованный мир сделать все, чтобы военные, совершившие сверхчеловеческий подвиг в заброшенном Мариуполе, имели возможность рассказать все своим родным, прийти на могилы к своим собратьям.

"Христос воскрес, уважаемая Украина! Сегодня Великий День, и даже несмотря на это, враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, бьет корабельная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пытается штурмовать. Но помните: в это время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не повинных детей", - сказал Паламарь.

Пономарь также поблагодарил всех, кто пытается помочь с эвакуацией мирных жителей из города.

Напомним, что, как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, РоSSия в Пасху без остановки атакует "Азовсталь" в Мариуполе. Русские также интенсивно концентрируют технику и силы для штурма.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 24 апреля заявил, что россияне не получили полный контроль над Мариуполем и заявил, что военно-политическое руководство страны находится на постоянной связи с бойцами, которые остаются в городе.

От Пасхального перемирия РоSSия отказалась. Несмотря на обещанные коридоры для эвакуации из Мариуполя, россияне продолжили мешать выезду мирных жителей. Более того, они запретили выезд в сторону контролируемой Украиной территории и сделали коридор для эвакуации в свою сторону.



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