Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя

Советник главы офиса президента и участник украинской переговорной делегации Михаил Подоляк предложил РФ провести специальный раунд переговоров для спасения защитников Мариуполя. Он также призвал ввести реальное пасхальное перемирие в городе, говорится в сообщении Подоляка в Twitter .

Как заявил Подоляк, роSSийские войска продолжают атаковать «Азовсталь», где находятся украинские военные и мирные жители.

«Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма», - говорится в сообщении.

Советник главы офиса президента предложил РФ «подумать об остатках репутации».

«Для этого необходимы всего три «мариупольских шага».

Провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем. Немедленно дать гумкоридор для гражданских. Согласиться на "спец раунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных», - написал Подоляк.