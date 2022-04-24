Вчера в Луганской области обнаружили восьмерых погибших от роSSийских обстрелов

Шестеро умерли от артиллерийских обстрелов, еще двое – от попадания снаряда в жилой дом, произошедшего на этой неделе.

За 23 апреля россияне 12 раз обстреливали мирные дома жителей Луганщины. Под огнем были Горное, Золотое, Лисичанск и Северодонецк.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram. За субботу были обнаружены тела восьмерых погибших. Шесть из них были убиты во время вчерашнего артиллерийского огня по Горному и Золотому. Еще два человека тяжело ранены.

Остальные две жертвы погибли в результате попадания снаряда в дом в Попасной несколько дней назад.

Фото: Сергей Гайдай

"Под завалами оказались две женщины, которых, к сожалению, спасти не удалось. Кроме того, вчера днем сотрудники ГСЧС эвакуировали из-под обстрелов трех человек в Рубежном", – отметил Гайдай.

Он добавил, что в Лисичанске загорелась многоэтажка, в Рубежном ночью пламенем охватило частный дом. В Северодонецке разрушения получили сразу пять домов, четыре из которых расположены рядом, а также здание национальной полиции.

Напомним, вчера украинские защитники отбили 12 атак россиян в Донецкой и Луганской областях. Они уничтожили четыре роSSийских танка, пять артиллерийских систем, 15 единиц бронетехники, одну боевую бронированную машину и четыре единицы автомобильной техники.