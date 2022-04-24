Вчера в Луганской области обнаружили восьмерых погибших от роSSийских обстрелов

Шестеро умерли от артиллерийских обстрелов, еще двое – от попадания снаряда в жилой дом, произошедшего на этой неделе.

Вчера в Луганской области обнаружили восьмерых погибших от роSSийских обстрелов
Фото: Сергей Гайдай в Telegram

За 23 апреля россияне 12 раз обстреливали мирные дома жителей Луганщины. Под огнем были Горное, Золотое, Лисичанск и Северодонецк.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram. За субботу были обнаружены тела восьмерых погибших. Шесть из них были убиты во время вчерашнего артиллерийского огня по Горному и Золотому. Еще два человека тяжело ранены.

Остальные две жертвы погибли в результате попадания снаряда в дом в Попасной несколько дней назад.

Фото: Сергей Гайдай

"Под завалами оказались две женщины, которых, к сожалению, спасти не удалось. Кроме того, вчера днем сотрудники ГСЧС эвакуировали из-под обстрелов трех человек в Рубежном", – отметил Гайдай.

Он добавил, что в Лисичанске загорелась многоэтажка, в Рубежном ночью пламенем охватило частный дом. В Северодонецке разрушения получили сразу пять домов, четыре из которых расположены рядом, а также здание национальной полиции.

Напомним, вчера украинские защитники отбили 12 атак россиян в Донецкой и Луганской областях. Они уничтожили четыре роSSийских танка, пять артиллерийских систем, 15 единиц бронетехники, одну боевую бронированную машину и четыре единицы автомобильной техники.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"
РоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фотоРоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фото
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
Блок рекламы


Похожие новости
В Херсонской области ВСУ освободили 8 населенных пунктовВ Херсонской области ВСУ освободили 8 населенных пунктов
На временно оккупированных территориях Харьковской области захватчики устанавливают свою мобильную связь и вводят рубли — ГУР МинобороныНа временно оккупированных территориях Харьковской области захватчики устанавливают свою мобильную связь и вводят рубли — ГУР Минобороны
Возросло количество погибших в результате ракетного удара по ОдессеВозросло количество погибших в результате ракетного удара по Одессе
В Мариуполе от роSSийских снарядов погиб корректировщик нападения на город 2015 годаВ Мариуполе от роSSийских снарядов погиб корректировщик нападения на город 2015 года
Много свежих могил: в Чернигове назвали число мирных жителей, погибших от рук оккупантовМного свежих могил: в Чернигове назвали число мирных жителей, погибших от рук оккупантов
Во время обстрелов Мариуполя был уничтожен памятник одному из основателей города – митрополиту Игнатию.Во время обстрелов Мариуполя был уничтожен памятник одному из основателей города – митрополиту Игнатию.
В результате ночных ударов по Днепропетровской области погиб один человек — глава ОВА
В Харьковской области двое мужчин подорвались в автомобиле на мине оккупантовВ Харьковской области двое мужчин подорвались в автомобиле на мине оккупантов
В результате обстрела оккупантов в Луганской области погибли еще четыре человекаВ результате обстрела оккупантов в Луганской области погибли еще четыре человека
Оккупанты обстреляли пгт Слатино в Харьковской области, погибли двое мирных жителейОккупанты обстреляли пгт Слатино в Харьковской области, погибли двое мирных жителей
Последние новости
Подгружаем последние новости