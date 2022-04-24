Украина может получить мобильные САУ - бьют на расстояние до 30 км

Великобритания в ближайшее время передаст Украине самоходные гаубицы AS-90 и десятки тысяч боеприпасов к ним.

Об этом пишет издание Express.

По данным журналистов, власти Великобритании рассматривают возможность отправки в Украину 20 мобильных артиллерийских систем AS-90 калибра 155 мм, которые поступят в нашу страну вместе с десятками тысяч боеприпасов.

Издание отмечает, что в ближайшее время 45000 снарядов вместе с гаубицами отправят в Европу, чтобы украинские военнослужащие прошли обучение и могли обслуживать тяжелое вооружение перед использованием на фронте, информирует Апостроф .

AS-90 – самоходная артиллерийская установка, которая была произведена оборонно-промышленным комплексом Соединенного Королевства. Гаубица оснащена пушкой 155 мм и длиной 39 калибров, что позволяет вооружению производить выстрел обычным снарядом на расстояние 24,7 км. Если AS-90 имеет модификацию пушки в 52 калибра – максимальная дальность выстрела увеличивается до 30 км.

Кроме этого, гаубица имеет электрогенератор, работающий независимо от основного двигателя и автономную систему навигации/наведения.