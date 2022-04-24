В Мариуполе от обстрела россиян погиб корректировщик оккупантов

В январе 2015 года от обстрела россиян погиб 31 человек, Кирсанов наводил артиллерию.

В Мариуполе от обстрела россиян погиб корректировщик оккупантов

В Мариуполе убит Валерий Кирсанов, который корректировал роSSийские "Грады" на микрорайон "Восточный" в 2015 году.

Об этом в своем Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе от обстрелов роSSийской армии погиб Валерий Кирсанов. Та самая мразь, что в 2015 году навела роSSийские "Грады" на микрорайон "Восточный". Который фактически избежал наказания из-за "правки Савченко". Какая хорошая новость и очень показательна для всех предателей" , – написал он.

Напомним, что 24 января 2015 года в результате артиллерийского обстрела роSSийскими военными микрорайона "Восточный" в Мариуполе погиб 31 человек, более 100 получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, значительные разрушения потерпела инфраструктура - были повреждены 55 многоэтажных домов (в 11 из них было прямое попадание ракет), а также частные дома, детсады и школы.

25 января СБУ задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Кирсанова, корректировавшего огонь из "Градов" по Мариуполю.

В июне 2019 года суд признал Кирсанова виновным в корректировке обстрела и приговорил его к 9 годам лишения свободы. 15 августа 2019 года Кирсанов вышел на свободу по "закону Савченко". Согласно этому закону один день пребывания в СИЗО засчитывали за два дня лишения свободы в случае принятия заключенному обвинительного приговора.

Напомним, что Вселенский Патриарх Варфоломей в своей проповеди после праздничного Пасхального богослужения призвал к проведению эвакуации граждан в окруженном войсками РФ Мариуполе.

Как заявил президент Зеленский, Украина хотела бы, чтобы Папа Римский Франциск помог разблокировать гуманитарный коридор в Мариуполе.



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