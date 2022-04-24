Глава Минобороны Латвии обвинил противников вступления Украины в ЕС в пропутинской позиции

Артис Пабрикс считает, что Украина должна получить статус кандидата уже этим летом.

Вице-премьер, министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что Украина должна получить статус кандидата в члены Европейского Союза уже этим летом.

Он уверен, что все выступающие против занимают пропутинскую позицию.

Наша конечная цель – предоставить Украине статус кандидата в ЕС уже этим летом! Любая страна ЕС , выступающая против этого, является пропутинистской и работает против глобальных интересов ЕС ", - написал Пабрикс в своем Twitter .

Our ultimate goal is to grant Ukraine a candidate status in EU already this summer! Any EU country opposing it is pro Putinist and works against EU global interests. — Artis Pabriks (@Pabriks) April 24, 2022

Напомним, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе . Об этом он заявил в выступлении на 14-м саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге.

В частности, министр считает, что Украина не должна получить статус кандидата в июне, как рассчитывает президент Владимир Зеленский. Он обосновал свою позицию тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.