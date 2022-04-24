Глава Минобороны Латвии обвинил противников вступления Украины в ЕС в пропутинской позиции
Артис Пабрикс считает, что Украина должна получить статус кандидата уже этим летом.
Фото: Liga.net
Вице-премьер, министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что Украина должна получить статус кандидата в члены Европейского Союза уже этим летом.
Он уверен, что все выступающие против занимают пропутинскую позицию.
Наша конечная цель – предоставить Украине статус кандидата в ЕС уже этим летом! Любая страна ЕС, выступающая против этого, является пропутинистской и работает против глобальных интересов ЕС", - написал Пабрикс в своем Twitter.
Our ultimate goal is to grant Ukraine a candidate status in EU already this summer! Any EU country opposing it is pro Putinist and works against EU global interests.
Напомним, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе. Об этом он заявил в выступлении на 14-м саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге.
В частности, министр считает, что Украина не должна получить статус кандидата в июне, как рассчитывает президент Владимир Зеленский. Он обосновал свою позицию тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.
18 апреля Зеленский передал главе представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.