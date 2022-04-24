На Харьковщине оккупанты удивляются самоорганизации жителей и продвигают расчеты в рублях, – ГУР Минобороны

Жители области не собираются соглашаться на вражескую "помощь".

На Харьковщине оккупанты удивляются самоорганизации жителей и продвигают расчеты в рублях, – ГУР Минобороны
Харьковская область, уничтоженная вражеская техника
Фото: Facebook/93-я ОМБр "Холодный Яр"

Жители временно занятых врагом территорий массово отказываются от вражеской "помощи" и удивляют оккупантов самоорганизацией.

На оккупированных территориях Харьковщины развертывается широкое волонтерское движение. Социально-бытовая ситуация очень сложна, поэтому люди продолжают самоорганизовываться ради взаимопомощи, сообщили в Facebook Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам пищевые продукты и необходимые лекарства для малообеспеченных лиц. Для этого волонтеры самостоятельно собирают средства, принципиально отказываясь от роSSийской помощи", - добавили разведчики.

В Купянском районе, где отсутствует водоснабжение, волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей. Ситуация с доступом к питьевой воде остается очень напряженной.

В течение 21-23 апреля роSSийские военнослужащие отбирали у местных жителей генераторы для использования в своих целях. При этом оккупанты выражают удивление активностью и самоорганизацией украинцев во временно оккупированных районах Харьковской области. По их словам, "в РоSSии все было бы по-другому. Никто бы не занимался волонтерством".

"РоSSийские военнослужащие и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население, распространяя информацию, будто «это Украина выключила электроснабжение населенных пунктов», а также, что «Харьков уже почти оккупирован россиянами». Одновременно оккупанты усиливают контроль за телефонными и Интернет-сетями. В частности, в Харьковской области устанавливается оборудование роSSийского мобильного оператора "МегаФон", - добавили разведчики.

Также производится расчет роSSийскими рублями, а местное население агитируют выезжать в РФ для совершения покупок товаров и лекарств.

Напомним, оккупанты мешают поставкам украинской гуманитарной помощи, чтобы заставлять людей соглашаться на их. В то же время украинцы в большинстве своем отказываются от роSSийской "помощи".

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