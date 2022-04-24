При нападении на Киевщину россияне лучше всего вооружили полицию и "Омон"

РоSSийские военные пользовались средствами связи 1957 и имели при себе средства химзащиты

Во время зачистки населенных пунктов Киевской области после ухода роSSийских войск украинские правоохранители обнаружили после оккупантов заброшенные телефоны 1957 года выпуска, рассказал в эфире телемарафона начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

«Мы обнаружили модель телефона ТА-57. Чтобы мы понимали, что модель 1957 года выпуска и они его использовали. Я думал, что прямо там в Чернобыле осталось с 1986 года, потому что очень много там исторических артефактов, но там есть батарейка. Вот они с этими телефонами, понимаете. Никакой модернизации и обеспечения роSSийской армии, как нам всю жизнь показывают на красной площади, когда ходят парадами, там и близкого такого нет», - цитирует Небитова «Укринформ».

Начальник полиции Киевской области также рассказал о том, что во время зачистки области нашли секретные документы, доказывающие, что захватчики планировали быстро захватить Киев. В частности, на картах, датируемых 14 февраля 2022 года, был отмечен ряд важных объектов, которые планировались для захвата или уничтожения.

«На этой карте мы видим планы врага относительно севера Киевской области и запада Киевской области. Нет у нас (планов врага – ред.) по югу и востоку нашей области. Я уверен, что там планировали действия других подразделений вооруженных сил РоSSии, поэтому им отдельно предоставлялся пакет с папкой и соответствующим образом ее открывали», - раскрыл детали Небитов.

Также в полиции есть списки лиц с командирами, исполнителями, с должностями. Это в основном возведенный отряд росгвардии, ОМОНа и СОБРа, а также два отдельных специальных отряда – «Крепость» и «Орел».

«Эти подразделения были соответствующим образом вооружены, и я думаю, что они в большинстве своем намеревались выполнять полицейскую функцию. То есть, в их понимании, те вооруженные силы и сама армия РоSSии, которая заходила на нашу территорию, должна была испугать все наше руководство и все наши Вооруженные силы. А полицейские должны были захватить все эти объекты и создать так называемые штабы и контролировать ситуацию и режим в нашем городе – Киеве», – предположил он.

Также он добавил, что военных в РФ с самого начала готовили к возможному применению химического оружия в Украине, ведь на месте обнаружили заброшенные костюмы химической защиты, состоявшие из сапог и плаща.


Ирина Знась, ZN.ua

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