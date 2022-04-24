Красный Крест требует беспрепятственного доступа в Мариуполь

Международный комитет Красного Креста, который в начале войны запретил использовать свою эмблему для эвакуации гражданских украинцев, выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Мариуполе и требует у роSSийских оккупантов предоставления беспрепятственного гуманитарного доступа для добровольного безопасного выхода из города, в том числе с территории завода "Азовсталь", тысяч гражданских лиц и сотен раненых.

В МККК подчеркнули, что каждый день, каждый уходящие часы имеют ужасную цену для людей в окруженном Мариуполе.

«Как нейтральный и беспристрастный посредник, МККК готов помогать сторонам конфликта согласовывать практические и пригодные для выполнения соглашения для обеспечения добровольной эвакуации нуждающимся. На местах размещены команды работников для содействия проведению безопасного выхода, как только будет заключено такое соглашение и предоставлены гарантии безопасности», - говорится в заявлении.