Красный Крест требует беспрепятственного доступа в Мариуполь

Организация хочет организовать выход из города гражданских лиц и раненых, информирует ZN.ua.

Красный Крест требует беспрепятственного доступа в Мариуполь
© Красный Крест Украины/facebook

Международный комитет Красного Креста, который в начале войны запретил использовать свою эмблему для эвакуации гражданских украинцев, выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Мариуполе и требует у роSSийских оккупантов предоставления беспрепятственного гуманитарного доступа для добровольного безопасного выхода из города, в том числе с территории завода "Азовсталь", тысяч гражданских лиц и сотен раненых.

В МККК подчеркнули, что каждый день, каждый уходящие часы имеют ужасную цену для людей в окруженном Мариуполе.

«Как нейтральный и беспристрастный посредник, МККК готов помогать сторонам конфликта согласовывать практические и пригодные для выполнения соглашения для обеспечения добровольной эвакуации нуждающимся. На местах размещены команды работников для содействия проведению безопасного выхода, как только будет заключено такое соглашение и предоставлены гарантии безопасности», - говорится в заявлении.


Ирина Знась, ZN.ua

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