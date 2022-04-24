Согласно официальной информации, штат Западная Вирджиния отправит в Украину по запросу ее министерства обороны бронетранспортеры M-113 в количестве, которое «не разглашается», - сообщает "Голос Америки" со ссылкой на губернатора штата Джима Джастиса.

Эти бронемашины используются для перемещения солдат, обеспечивая при этом их защиту от огня из стрелкового оружия.

«Присоединяясь к другим штатам, мы надеемся и молимся, чтобы это дало украинским вооруженным силам значительный импульс для защиты своей родины от агрессии», - говорится в заявлении.

Ранее в этом году Джим Джастис распорядился прекратить импорт спиртных напитков, произведенных в РоSSии. Губернатор также попросил Ассоциацию розничных продавцов Западной Вирджинии убрать уже имеющийся роSSийский алкоголь со своих полок.