Система здравоохранения на востоке Украины близка к краху - ВОЗ

Под угрозой жизни тысяч людей в Мариуполе и других осажденных городах Украины

Система здравоохранения на востоке Украины близка к краху - ВОЗ
© Полк "Азов"/Facebook

Представители органов здравоохранения ООН говорят, что крайне важно, чтобы им был предоставлен немедленный доступ в Мариуполь и другие районы, наиболее пострадавшие от боевых действий на востоке Украины, сообщает “Голос Америки”

Они утверждают, что почти все медицинские учреждения и больницы в таких регионах либо повреждены, либо разрушены

ВОЗ призывает обеспечить доступ в пострадавшие районы для оценки потребностей системы здравоохранения и предоставления жизненно важных медицинских услуг больным и раненым. Представитель ВОЗ Бхану Бхатнагар, который сейчас находится во Львове, заявил, что ВОЗ до сих пор не смогла получить доступ к нуждающимся в медпомощи в Мариуполе. Он также признал, что не имеет сведений о состоянии здоровья населения в блокированных роSSийскими оккупантами регионах.

Бхатнагар сказал, что ВОЗ направляет помощь, которая необходима в Мариуполе, ближе к городу. Но он добавил, что очень важно, чтобы безопасный доступ был организован в кратчайшие сроки.

«Нам нужно прекращение боевых действий по крайней мере на два дня, чтобы доставить жизненно важные предметы снабжения, а также оценить потребности в области здравоохранения, - сказал он. - Мы ожидаем худшего. Система здравоохранения разрушена и это влечет за собой всевозможные последствия. Есть раненые, которые нуждаются в помощи».

Бхатнагар отметил, что есть также люди с хроническими заболеваниями и другими потребностями в медицинской помощи, которые не имеют доступа к жизненно важным лекарствам. Он сказал, что результаты нового опроса ВОЗ, проведенного среди тысячи домохозяйств по всей Украине, показывают, какое разрушительное воздействие война оказывает на их доступ к медицинскому обслуживанию.

«В двух из пяти домохозяйств по крайней мере один член семьи страдает хроническими заболеваниями, такими как рак, диабет и болезни сердца, - сказал он. - Из них каждый третий испытывает трудности с доступом к медицинской помощи в связи со своими хроническими заболеваниями. Наш опрос также показывает, что война влияет на поведение людей, обращающихся за медицинской помощью: менее трети домохозяйств заявили, что смогли обратиться за медицинскими услугами».

Бхатнагар добавил, что 39% опрошенных утверждают, что ситуация с безопасностью мешает им обратиться за медицинской помощью, в то время как 27% говорят, что в их районе вообще не оказываются медицинские услуги.

ВОЗ подтвердила 162 нападения на медицинские учреждения и персонал, в результате которых погибли по меньшей мере 73 человека.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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