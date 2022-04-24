Мариуполь, которого больше нет: снимки убитого оккупантами фотографа

В сети появились фото убитого оккупантами фотографа, которые передают атмосферу мирного довоенного Мариуполя. Мариуполя, которого больше нет.

Снимки опубликовала советник по коммуникации Министерства обороны Украины Ольга Атаманова, информирует Апостроф .

Сегодня большую часть города оккупанты сравняли с землей, а число погибших среди гражданского населения пока неизвестно. Многие жители Мариуполя не смогли эвакуироваться, они были лишены электричества и предметов первой необходимости.

Виды города напоминают кадры из фильма ужасов. Некоторым районам досталось больше других. Так, оккупанты ежедневно продолжают бомбить завод "Азовсталь", где находятся защитники Мариуполя из числа бойцов полка "Азов" Нацгвардии Украины, теробороны, ВСУ и морской пехоты. Кроме защитников Мариуполя, в подземельях завода нашли свое убежище мирные жители - старики, женщины и дети.