Мариуполь, которого больше нет: снимки убитого оккупантами фотографа

В сети появились фото убитого оккупантами фотографа, которые передают атмосферу мирного довоенного Мариуполя. Мариуполя, которого больше нет.

Снимки опубликовала советник по коммуникации Министерства обороны Украины Ольга Атаманова, информирует Апостроф.

Сегодня большую часть города оккупанты сравняли с землей, а число погибших среди гражданского населения пока неизвестно. Многие жители Мариуполя не смогли эвакуироваться, они были лишены электричества и предметов первой необходимости.

Виды города напоминают кадры из фильма ужасов. Некоторым районам досталось больше других. Так, оккупанты ежедневно продолжают бомбить завод "Азовсталь", где находятся защитники Мариуполя из числа бойцов полка "Азов" Нацгвардии Украины, теробороны, ВСУ и морской пехоты. Кроме защитников Мариуполя, в подземельях завода нашли свое убежище мирные жители - старики, женщины и дети.


Маргарита Лепс, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"
РоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фотоРоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фото
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
Блок рекламы


Похожие новости
Бог видит Мариуполь сверху: "Азов" показал на Пасху новые фото разрушенного городаБог видит Мариуполь сверху: "Азов" показал на Пасху новые фото разрушенного города
Больше оружия: Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь УкраинеБольше оружия: Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь Украине
Оккупанты депортировали 308 мариупольцев на Дальний Восток РФОккупанты депортировали 308 мариупольцев на Дальний Восток РФ
Оккупанты "расчищают" завалы мариупольского Драмтеатра — тела погибших вывозят в траншеюОккупанты "расчищают" завалы мариупольского Драмтеатра — тела погибших вывозят в траншею
"У нас нет времени ждать": в сети показали кадры из изуродованного оккупантами Мариуполя"У нас нет времени ждать": в сети показали кадры из изуродованного оккупантами Мариуполя
На Донетчине оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов, больше всего ударов нанесли по СлавянскуНа Донетчине оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов, больше всего ударов нанесли по Славянску
В бою с оккупантами в Херсонской области погиб призер чемпионата Европы по стрельбеВ бою с оккупантами в Херсонской области погиб призер чемпионата Европы по стрельбе
В Швейцарии беженцы больше не смогут сами выбирать, где им житьВ Швейцарии беженцы больше не смогут сами выбирать, где им жить
У Украины уже больше танков, чем у РоSSии — ПентагонУ Украины уже больше танков, чем у РоSSии — Пентагон
"Это новый Бабий Яр": от 3 до 9 тысяч мариупольцев могли захоронить в Мангуше, - горсовет Мариуполя"Это новый Бабий Яр": от 3 до 9 тысяч мариупольцев могли захоронить в Мангуше, - горсовет Мариуполя
Последние новости
Подгружаем последние новости