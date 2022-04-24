РоSSия хочет провести парад украинских военнопленных 9 мая

Это серьезное нарушение Женевской конвенции.

РоSSия хочет провести парад украинских военнопленных 9 мая
© Минобороны РоSSии/t.me

В РоSSийской Федерации планируют привлечь к параду 9 мая украинских военных, захваченных в плен. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгина Live".

"По некоторым данным они собираются парадом наших пленных провести в Донецке и Мариуполе. А это уже военное преступление… РоSSия в очередной раз хочет на это пойти, поддержать падающие штаны кремлевское рукородство. Если они это сделают, то берегитесь", - заявил Арестович.. Он добавил, что в случае реального привлечения наших пленных к параду – "будет горе".

Намерения РоSSии косвенно подтвердил принявший сторону оккупантов бывший депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram.

"Военнопленные на параде – момент истины для Украины!", - заявил Кива.

Парад с участием военнопленных – это серьезное нарушение Женевской конвенции и всех правил войны.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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