За сутки на Донетчине и Луганщине защитники отбили 12 атак врага, уничтожили один самолет и 3 "орлана"

Группировка ООС также сбила крылатую ракету.

За сутки на Донетчине и Луганщине защитники отбили 12 атак врага, уничтожили один самолет и 3 "орлана"
Иллюстративное фото
Фото: ОПУ

За 23 апреля украинские защитники из группировок Объединенных сил отбили 12 вражеских атак и нанесли новые потери оккупантам.

В частности, уничтожили четыре роSSийских танка, пять артиллерийских систем, 15 единиц бронетехники, одну боевую бронированную машину и четыре единицы автомобильной техники. Об этом сообщили на странице штаба Объединенных сил Facebook.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет (Су-25), одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10». Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" – подчеркнули в штабе.

Напомним, в Генеральном штабе сегодня сообщили, что роSSийская армия пытается нарастить темпы операции на Востоке Украины с целью оцепления группировки Объединенных сил, а также установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями. В районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет.

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