В результате сегодняшнего обстрела Сумщины поврежден психоневрологический диспансер

В другой деревне разрушениям подверглись жилые дома. Обошлось без жертв.

Вследствие сегодняшнего вражеского обстрела Сумской области поврежден психоневрологический диспансер села Атинское.

Огонь велся из артиллерии со стороны РоSSии, сообщил в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня в результате артиллерийского обстрела со стороны РоSSии в с. Атинское в психоневрологическом интернате выбиты все окна и двери. Человеческих жертв нет", - написал он.

Под огонь россиян попало и село Бояро-Лежачие. Там повреждены территории частных домов. Обошлось без жертв.

"Я еще раз прошу вас быть бдительными и осторожными в эти выходные, ведь есть вероятность различных провокаций со стороны врага. Помните, что война продолжается, а мы с вами - пограничная область", - подчеркнул глава администрации.

Напомним, россияне возобновили обстрелы пограничных областей Украины. Днем они ударили по трем общинам Сумской области. Также они обстреляли Черниговскую область. Около 10 гранат, выпущенных из-за границы из автоматического гранатомета, разорвались неподалеку от села Сеньковка.