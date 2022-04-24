В результате сегодняшнего обстрела Сумщины поврежден психоневрологический диспансер

В другой деревне разрушениям подверглись жилые дома. Обошлось без жертв.

В результате сегодняшнего обстрела Сумщины поврежден психоневрологический диспансер
Фото: https://t.me/Zhyvytskyy/1761

Вследствие сегодняшнего вражеского обстрела Сумской области поврежден психоневрологический диспансер села Атинское.

Огонь велся из артиллерии со стороны РоSSии, сообщил в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня в результате артиллерийского обстрела со стороны РоSSии в с. Атинское в психоневрологическом интернате выбиты все окна и двери. Человеческих жертв нет", - написал он.

Под огонь россиян попало и село Бояро-Лежачие. Там повреждены территории частных домов. Обошлось без жертв.

"Я еще раз прошу вас быть бдительными и осторожными в эти выходные, ведь есть вероятность различных провокаций со стороны врага. Помните, что война продолжается, а мы с вами - пограничная область", - подчеркнул глава администрации.

Напомним, россияне возобновили обстрелы пограничных областей Украины. Днем они ударили по трем общинам Сумской области. Также они обстреляли Черниговскую область. Около 10 гранат, выпущенных из-за границы из автоматического гранатомета, разорвались неподалеку от села Сеньковка.

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