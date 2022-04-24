Жизнь в РоSSийской Федерации - компьютерная игра — Зеленский

РоSSиянам просто нужно снять эти 3D-очки трех цветов.

Жизнь в РоSSийской Федерации - компьютерная игра — Зеленский
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что невозможно разорвать информационный пузырь, в котором живут россияне, если они сами того не хотят. Об этом он рассказал на пресс-конференции в метрополитене.

"Человек, который хочет понять, что происходит вокруг в мире, не прятаться, он найдет все эти ответы. Мы это знаем. Мы развиваемся всегда, когда мы читаем, изучаем, ищем.. когда мы не сидим открыв глаза только перед телевидением роSSийской пропаганды, а потом, когда выключаем телевизоры и выходим на улицу, мы закрываем глаза", - объяснил президент, добавив, что так россияне и живут с закрытыми глазами и раскрывают их и уши только тогда, когда показывают по телевизору то, что хотят слышать и видеть.

Также он добавил, что этот информационный пузырь не можем разорвать только мы, своими усилиями.

"Они должны воспринять, что они виноваты, их власть. Они выбирали эту власть. Нельзя сказать, что я не при чем. Можно сказать, что наше государство виновато, можно сказать, что я не могу ничего сделать кроме этих слов", - уверен Владимир Зеленский.

Зеленский также подчеркнул, что признание своей ответственности за эту войну россиянами – это уже очень много. Это и есть смелость.

"Если любой человек захочет знать правду, а значит выйти из этой компьютерной игры. Жизнь в РоSSийской Федерации – это компьютерная игра, виртуальная реальность абсолютная. Просто выйти. Снять эти 3D-очки трех цветов. Просто снять их, вернуться в реальность, в цивилизованный мир - он прекрасен, он гораздо шире, красивее потому, что он правдив и честен", - подчеркнул президент.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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