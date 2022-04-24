ВСУ скоро могут получить немецкие бронемашины Marder: фото, видео и характеристики

Дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall запросило у федерального правительства ФРГ разрешение на отправку в Украину 100 боевых машин пехоты типа Marder.

Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag.

По данным журналистов, запрос поступил в министерство экономики ФРГ и был автоматически переправлен в Федеральный совет безопасности, в состав которого входит канцлер Олаф Шольц, глава ведомства федерального канцлера, министры иностранных дел, внутренних дел, обороны, финансов, экономики, экономического сотрудничества и юстиции.

Таким образом, коллегиальному органу в ближайшее время предстоит решить, готов ли официальный Берлин поставлять Украине тяжелое вооружение.

Как пишет издание, это первый подобный запрос с начала полномасштабного вторжения ВС РФ. Компания Rheinmetall Landsysteme, от которой исходила заявка, готова в кротчайшие сроки продать Украине 100 боевых машин пехоты типа Marder. В случае, если Федеральный совет безопасности одобрит запрос - первая партия вооружения может быть отправлена в течение следующих недель.

БМП Marder - боевая машина пехоты, которая была разработана в 60-х годах, а первый серийный образец появился в 1971 году. Одна из последних серьезных модификаций была проведена в 90-ых, но Marder все еще остается на вооружении Бундесвера. Броня модификации 1А3 способна выдержать обстрелы до 30 миллиметров, включая огонь автоматических орудий всех роSSийских БМП, БТР и БМД.

Машина пехоты оснащена 600-сильным дизелем от Mercedes-Benz, благодаря которому максимальная скорость движения составляет 65 км/ч. Главное вооружение Marder – 20-миллиметровая автоматическая пушка Rheinmetall Mk 20 RH-202, обеспечивающая начальную скорость снаряда до 1100 м/с и эффективную дальность стрельбы до 2-2,5 км.


Богдан Соловьев, Апостроф

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