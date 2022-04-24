В Херсонской области ВСУ освободили 8 населенных пунктов

Украинские военные освободили от роSSийских оккупантов еще восемь населенных пунктов в Херсонской области, а также отразили ряд штурмов захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования "Юг".

"Наши подразделения с позиций наблюдательных постов возобновили контроль над 8-ю населенными пунктами Херсонской области", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что войска РФ пытались активизироваться в Херсонской области в преддверии организации на временно оккупированных территориях региона фейкового "референдума".

"Попытки проведения штурмовых действий в направлении Александровки и Таврического успехов не имели. Попытки завладеть Николаевкой также оказались неудачными. Нанесением огневого поражения артиллерией общей поддержки группировки атаки противника отражены", - рассказали в командовании.

Накопление живой силы и техники врага в районе Киселевки для дальнейшего наступления на Посад-Покровское потерпело огневое поражение нашими подразделениями. В итоге оккупанты со значительными потерями отошли в сторону Чернобаевки.

"Общие потери противника составляют 74 рашиста и 13 единиц техники, среди которых 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчика", – говорится в сводке о ситуации на южных рубежах обороны.

Напомним, оккупанты на Херсонщине перенесли "референдум" на 27 апреля.