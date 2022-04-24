США отправят в Украину бронетранспортеры М113

Губернатор штата Западная Вирджиния (США) Джим Джастис заявил, что Нацгвардия отправит бронетранспортеры в Украину, которая противостоит роSSийской агрессии.

Об этом сообщает AP.

В сообщении говорится о бронетранспортерах M113. Эти транспортные средства могут перемещать солдат и оборудование, обеспечивая защиту от стрелкового оружия.

"Мы надеемся и молимся, что это даст украинцам серьезную защиту их страны", – сказал Джастис.

Губернатор не сказал о каком количестве бронетранспортеров идет речь.

Ранее в этом году он приказал остановить в штате покупку и продажу напитков из РоSSии. Губернатор также попросил Ассоциацию Западных Виргинских розничных продавцов удалить роSSийские напитки из их магазинов.

Отметим, что M113 является основным гусеничным бронетранспортером, находящимся на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран мира. Экипаж M113 состоит из двух человек: механика-водителя и командира, кроме них, бронетранспортер может штатно перевозить одиннадцать десантников.

Вооружение M113 в варианте бронетранспортера состоит из одного 12,7-мм пулемета M2HB. Пулемет размещается на командирской башне, что позволяет ему производить круговой обстрел. Боекомплект пулемета состоит из 2000 патронов лентами по 100 штук.

Напомним, что США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО).