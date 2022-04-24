На временно оккупированных территориях Харьковской области захватчики устанавливают свою мобильную связь и вводят рубли — ГУР Минобороны

На временно оккупированных территориях Харьковской области роSSийские захватчики устанавливают свою мобильную связь и пытаются ввести расчет рублями. Однако в Харьковской области развертывается широкое волонтерское движение. Социально-бытовая ситуация очень сложная, но люди продолжают самоорганизовываться для взаимопомощи, сообщает ГУР Минобороны Украины.

«В Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам пищевые продукты и необходимые лекарства для малообеспеченных лиц. Для этого волонтеры самостоятельно собирают средства, принципиально отказываясь от роSSийской «помощи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Купянском районе, где отсутствует водоснабжение, волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей. Ситуация с доступом к питьевой воде остается очень напряженной.

Известно, что 21-23 апреля роSSийские военнослужащие отбирали у местных жителей генераторы для использования в собственных целях.

При этом оккупанты удивлены активностью и самоорганизацией украинцев на временно оккупированных районах Харьковской области. По их словам: «В РоSSии все было бы по-другому. Никто бы ни занимался волонтерством».

Также разведка сообщает, что роSSийские военнослужащие и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население, распространяя информацию, будто «это Украина выключила электроснабжение населенных пунктов», а также, что «Харьков уже почти оккупирован россиянами».