На временно оккупированных территориях Харьковской области захватчики устанавливают свою мобильную связь и вводят рубли — ГУР Минобороны
РоSSийские военнослужащие и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население, информирует
На временно оккупированных территориях Харьковской области роSSийские захватчики устанавливают свою мобильную связь и пытаются ввести расчет рублями. Однако в Харьковской области развертывается широкое волонтерское движение. Социально-бытовая ситуация очень сложная, но люди продолжают самоорганизовываться для взаимопомощи,
«В Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам пищевые продукты и необходимые лекарства для малообеспеченных лиц. Для этого волонтеры самостоятельно собирают средства, принципиально отказываясь от роSSийской «помощи», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Купянском районе, где отсутствует водоснабжение, волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей. Ситуация с доступом к питьевой воде остается очень напряженной.
Известно, что 21-23 апреля роSSийские военнослужащие отбирали у местных жителей генераторы для использования в собственных целях.
При этом оккупанты удивлены активностью и самоорганизацией украинцев на временно оккупированных районах Харьковской области. По их словам: «В РоSSии все было бы по-другому. Никто бы ни занимался волонтерством».
Также разведка сообщает, что роSSийские военнослужащие и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население, распространяя информацию, будто «это Украина выключила электроснабжение населенных пунктов», а также, что «Харьков уже почти оккупирован россиянами».
«Одновременно оккупанты усиливают контроль за телефонными и интернет-сетями. В частности, в Харьковской области устанавливается оборудование роSSийского мобильного оператора "МегаФон". Вводится расчет роSSийскими рублями, а местное население агитируют выезжать в РФ для покупок товаров и лекарств», - отмечает ГУР Минобороны.