На временно оккупированных территориях Харьковской области захватчики устанавливают свою мобильную связь и вводят рубли — ГУР Минобороны

РоSSийские военнослужащие и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население, информирует ZN.ua.

На временно оккупированных территориях Харьковской области захватчики устанавливают свою мобильную связь и вводят рубли — ГУР Минобороны
© Минобороны РоSSии/t.me

На временно оккупированных территориях Харьковской области роSSийские захватчики устанавливают свою мобильную связь и пытаются ввести расчет рублями. Однако в Харьковской области развертывается широкое волонтерское движение. Социально-бытовая ситуация очень сложная, но люди продолжают самоорганизовываться для взаимопомощи, сообщает ГУР Минобороны Украины.

«В Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам пищевые продукты и необходимые лекарства для малообеспеченных лиц. Для этого волонтеры самостоятельно собирают средства, принципиально отказываясь от роSSийской «помощи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Купянском районе, где отсутствует водоснабжение, волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей. Ситуация с доступом к питьевой воде остается очень напряженной.

Известно, что 21-23 апреля роSSийские военнослужащие отбирали у местных жителей генераторы для использования в собственных целях.

При этом оккупанты удивлены активностью и самоорганизацией украинцев на временно оккупированных районах Харьковской области. По их словам: «В РоSSии все было бы по-другому. Никто бы ни занимался волонтерством».

Также разведка сообщает, что роSSийские военнослужащие и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население, распространяя информацию, будто «это Украина выключила электроснабжение населенных пунктов», а также, что «Харьков уже почти оккупирован россиянами».

«Одновременно оккупанты усиливают контроль за телефонными и интернет-сетями. В частности, в Харьковской области устанавливается оборудование роSSийского мобильного оператора "МегаФон". Вводится расчет роSSийскими рублями, а местное население агитируют выезжать в РФ для покупок товаров и лекарств», - отмечает ГУР Минобороны.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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