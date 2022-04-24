СБУ задержала депутата-коллаборанта и ликвидировала агентурную сеть оккупантов

После начала полномасштабной агрессии РФ коллаборант помогал "расквартировывать" роSSийских военных во временно оккупированном Херсоне.

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать изменников, корректировщиков огня и уничтожать разветвленные агентурные сети оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

В Херсонской области в государственной измене разоблачен депутат одного из местных советов. Он был завербован представителями ФСБ РФ для разведывательно-подрывной деятельности. После начала полномасштабной агрессии РФ коллаборант помогал "расквартировывать" роSSийских военных во временно оккупированном Херсоне. Также он предоставлял захватчикам ориентиры местности для патрулирования территории города.

Предателя задержали во время поездки в Одессу, откуда тот планировал выехать за границу, используя иностранный паспорт.

В Харьковской области контрразведчики СБУ разоблачили приспешницу оккупантов, которая корректировала вражеские ракетные обстрелы школ, больниц и жилых кварталов.

Кроме того, она передавала захватчикам координаты расположения объектов критической инфраструктуры и дислокации украинских военных подразделений.

Во время обысков у задержанной обнаружены средства связи с куратором спецслужб РоSSии и крупная сумма роSSийских рублей.

В Луганской области ликвидирована группа вражеских информаторов, в состав которой входили трое жителей Северодонецка. Они собирали разведданные по перемещению техники ВСУ, фотографировали ее и передавали оккупантам фото с привязкой к местности. Также роSSийские агенты корректировали вражеские артиллерийские обстрелы городской инфраструктуры и жилых домов.

За "работу" информаторам обещали вознаграждение в виде автомобиля, который оккупанты намародерили у местных жителей.

Сотрудники СБУ задержали их на попытке фотофиксации позиций украинских войск.

Еще одна приспешница захватчиков разоблачена вблизи Попасной. Она передавала оккупантам информацию о расположении огневых позиций украинских подразделений. Связь с врагом поддерживала через свою дочь, которая, находясь в Москве, была завербована ФСБ.

В Донецкой области СБУ задержала корректировщицу вражеской бомбардировки одного из Краматорских заводов. Именно по ее координатам оккупанты совершали авиаудары по промышленному объекту. До этого злоумышленница собирала разведданные по поводу позиций и количества украинских военных на территории города. Полученную информацию передавала так называемому "МГБ ДНР" через отработанные каналы связи.

В Одессе задержан интернет-агент роSSийских спецслужб, которого враг "расконсервировал" в начале полномасштабной агрессии РФ для проведения информационных диверсий. Злоумышленник распространял через соцсети дезинформацию о ситуации на фронте и призывал поддержать оккупантов. Для этого специально создал и администрировал более десяти пропагандистских интернет-платформ.

Кроме того, СБУ заблокировала деятельность группы энергетических компаний, управляемых из РФ . Среди них - пять коммерческих структур, которые занимались поставкой природного газа и электроэнергии. Эти компании могли использовать часть прибыли в поддержку захватнических действий кремля против Украины. Благодаря оперативному реагированию СБУ своевременно уличила и заблокировала соответствующие активы. На конечных потребителей энергокомпаний эта блокировка не повлияет.