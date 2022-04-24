ОТГ "Восток" уничтожила два танка и 8 БТР оккупантов

Армия РФ совершила в этом направлении две атаки.

Сегодня в районе ответственности (Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и Луганская области) оперативно-тактической группировки "Восток" роSSийские войска совершили две атаки, продолжаются бои.

Об этом говорится на Facebook-странице группировки.

Украинские защитники уничтожили:

- личного состава – до 150,

- танков – 2,

- боевых машин – 1,

- БТР – 8,

- БМП – 3,

- МТЛБ – 1,

- АО – 3,

- артиллерийских систем – 2,

- самолетов – 1,

- БПЛА – 1.

Напомним, вчера ОТГ "Восток" отбила три атаки врага и нанесла огневое поражение артиллерией по скоплению личного состава русской армии и техники.