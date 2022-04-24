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2022-04-24
ОТГ "Восток" уничтожила два танка и 8 БТР оккупантов
Армия РФ совершила в этом направлении две атаки.
Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев
Сегодня в районе ответственности (Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и Луганская области) оперативно-тактической группировки "Восток" роSSийские войска совершили две атаки, продолжаются бои.
Об этом говорится на Facebook-странице группировки.
Украинские защитники уничтожили:
- личного состава – до 150,
- танков – 2,
- боевых машин – 1,
- БТР – 8,
- БМП – 3,
- МТЛБ – 1,
- АО – 3,
- артиллерийских систем – 2,
- самолетов – 1,
- БПЛА – 1.
Напомним, вчера ОТГ "Восток" отбила три атаки врага и нанесла огневое поражение артиллерией по скоплению личного состава русской армии и техники.